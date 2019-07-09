"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri yeniden hizmete açıldı

09 Temmuz 2019, Salı 21:59
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Gölyaka gişeleri ile D-100 kara yolu arasındaki bağlantı yolunda bir yıldan uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları tamamlandı. Gişelerdeki teknik çalışmaları da bitiren ekipler, yolu ulaşıma açtı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen Gölyaka kavşağı ve gişelerinin çalışmaları tamamlanmış olup, bugün itibariyle hizmete açılmıştır." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Gölyaka gişeleri, düzce
Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üç kriz iç içe

    İnsan hakları için işbirliği

    ABD Dışişleri Bakanlığına danışman olarak Müslüman kanaat önderi atandı

    Kılıçdaroğlu: Siz gazetecileri fişlerseniz, doğru haberi kimden alacağız?

    KARDEMİR Fortune 500" listesinde 52. sıraya yükseldi

    İmamoğlu: Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız

    Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdığı iki çobanı öldürdü

    Mandela'nın torunundan İsrail'e sert tepki: Filistin satılık değildir

    Pendik'te araca saldırı olayında 20 yıla kadar hapis istemi

    Uysal: Türkiye'de önümüzdeki süreç çok aktörlü bir dönem olacak

    Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında istenen cezalar belli oldu

    'Hac ibadeti sırasında siyasi propaganda yapılmayacak'

    Reyhanlı'da patlayan otomobil ile ilgili 5 gözaltı daha

    Ekonomi zam yağmuruyla düzelir mi?

    Hükümet kamu işçilerine zam önerisini açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı: Hakkari'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Patent başvurusu da yapıldı: Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor...

    Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

    Köln'deki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üç kriz iç içe
    Genel

    İnsan hakları için işbirliği
    Genel

    Mazlumiyetle ölmek, zalimiyetle yaşamaktan hayırlıdır
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz, iki dünya saadetine vesile olsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Belli ki ders alınmamış
    Rifat OKYAY

    Başka çare yoktur ve yoktur
    Abdurrahman AYDIN

    Lâtife-i Rabbaniye nedir?
    Genel

    Mahir İz dualarla yad ediliyor...
    Mustafa ORAL

    İnsan, kâinatın özetidir
    İnci Karaman

    “Bıraktığım yerde otluyorsun”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.