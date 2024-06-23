Anız yakanlara ceza

Batman’da anız yakanlara dekar başına 1933 lira 95 kuruş para cezası uygulanacağı ve 5 yıl tarımsal desteklemelerden men edileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmanın topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengeyi bozduğu, yangın sonucu toprağın üst ve altındaki minerallerin zarar gördüğü, bu nedenle gıda maddelerinin kalitesinin düştüğü belirtildi. Anız yakılmasının çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için kentte anız yakılmasının yasaklandığı aktarıldı. AA

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