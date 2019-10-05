Ankara Büyükşehir Belediyesi durumu olmayan öğrencilere destekte bulunacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim için ulaşım desteği sağlanacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, Yavaş, pilot bölge olarak seçtikleri Altındağ ilçesinde binlerce çocuğun servis ücretlerini karşılayacaklarını ifade etti. ANKARAKART BAKİYESİ DE YÜKLENECEK Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bölgede yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarından toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarından yararlanan ailelerin içinde 6 bin 553 öğrencinin otobüs kartı ücretsiz karşılanacak. Ocak ayından itibaren dağıtılması planlanan yardım kartlarıyla vatandaşların marketten ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabileceğini de vurgulayan Yavaş, su parasının ve 52 binişlik otobüs biletinin de bu karta yükleneceğini açıkladı.

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.