Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara'da saat 13.51'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akyurt olan deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ankara şehir merkezine 38 kilometre mesafedeki Akyurt'ta 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. TSİ 13.51'de meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi. BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi. NTV

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