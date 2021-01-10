Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Ankara Valisi Şahin, Kalecik'te meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. AA

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