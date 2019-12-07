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Ankara'da Halk Süt satışı başladı

07 Aralık 2019, Cumartesi 15:09
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine yepyeni bir tat daha ekleyerek Halk Süt satışına başladı.

Başkent’in dört bir tarafındaki 8 ayrı fabrika satış mağazasında raflarda yerini alan 3 litrelik sütlerin yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası da hediye ediliyor.

Başkentli üreticilerden tüketicilere sağlıklı süt satışına başlayan Halk Ekmek Fabrikası, proje kapsamında yepyeni çalışmalara da imza atmaya hazırlanıyor.

Üreticiler kadar tüketicilerin ekonomisine büyük destek sağlayacak proje sayesinde sağlıklı günlük pastörize sütü vatandaşla buluşturduklarını vurgulayan Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, “Ankara halkını, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Glütensiz ürün satış büfesi ile et ürünleri satış mağazası projelerinde de son aşamaya geldiklerini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Özellikle çocuklarımızın geleneksel tatlarımızı tadabilmeleri adına yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası hediyesi bulunan 3 litrelik sütlerimizi satışa sunduk.”

 

Etiketler: Ankara, Halk Süt, satış
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