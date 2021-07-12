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Ankara’nın trafiği yakında rahatlıyor

12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başşehir trafiğini rahatlatacak projenin 30 Ağustos’ta tamamlanacağı açıklandı.

Recep Gören - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun yanı sıra ilçelerde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Merkez ve çevre ilçelerde birçok noktada eş zamanlı olarak yeni yol açımı, katlı kavşak ve yol genişletme çalışmalarını hızlandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu azaltacak yeni bir proje için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı’nı Ankara Çevre Yolu’na bağlayacak bağlantı yolundaki çalışmalarda yüzde 50 oranında ilerleme sağladı. Ankara’nın yapılaşma ve nüfus artışı yönünden hızla gelişen bir bölgesi olan Bağlıca’nın mevcut ve gelecekteki potansiyel trafik yoğunluğunu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, otoyola bağlantılar yaparak alternatif güzergâhlarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. Vatandaşların ulaşım konforu ile sürüş güvenliğini önceleyen projelere imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı paylaşımda ayrıca bağlantı yolunun bitiş tarihini de şu sözlerle paylaştı:

4 GİDİŞ - 4 GELİŞ OLACAK

“Bağlıca Bulvarı ve Çevre Yolu bağlantı çalışmalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tamamlıyoruz. 4 adet bağlantı kolu ve kapasitesini arttırdığımız yollar ile hemşehrilerimize konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunacağız.” Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Bağlıca bölgesinden şehir merkezi yönündeki Dumlupınar Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’na yönlenen trafik de rahatlayacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çevre yolu köprüsünün ön germeli prefabrik kirişlerinin montaj imalatlarını tamamlamak için aralıksız çalışıyor. Bağlıca Bulvarı’nın Çevre Yolu ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapım çalışmaları devam ederken, Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu imalatı yapılacak. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden hem şehir merkezine hem de şehir dışına ikinci bir giriş-çıkış imkanına kavuşmuş olacak. 

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