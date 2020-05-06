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6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Antalya ve Muğla'da sessizlik hakim

06 Mayıs 2020, Çarşamba 16:11
Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın meydanları ve sahilleri en sakin günlerini yaşıyor. Bu aylarda binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlar boş kaldı. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan Antalya'da polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını artırdı. 

Muğla'da sahiller boş kaldı

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajları da boş kaldı. 

Fethiye'de de Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yollarında sakinlik hakim oldu. Havanın güneşli olmasına rağmen Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu Plajı, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nın boş kaldı. Merkez ilçe Menteşe'de meydanlar ile Ula'nın Sakin Kent Akyaka plajları da sessizliğini koruyor.

Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, sahil bandındaki yürüyüş yolları da boş kaldı. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlendi.

Polisten sıkı denetim

Şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırıldığı Muğla'da merkez ve ilçelerinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Sınırlamanın kaldırıldığının duyurulmasının hemen ardından Muğla Valisi Esengül Civelek'in koordinesinde alınan tedbirler kapsamında kent girişlerdeki yol kontrol noktasında denetimler artırıldı.

Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli giriş ve çıkış istikametlerinde belirli saatlerde araç yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü, belge kontrolü yapıldı. Seyahat kısıtlamasının bulunduğu 24 ilden gelenler ise geri gönderilerek şehre alınmadı.

Emniyet ekipleri ayrıca POLNET üzerinden geliştirilen bir uygulamayla kimlik kontrolünün yanı sıra sürücü ve yolcuların başka bir ilde karantinada olup olmadığını da sorguladı.

Denetimlerde maske takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı.

AA

Etiketler: Antalya, Muğla, sessizlik
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