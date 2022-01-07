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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Aralıkta yağışlar önceki yıla göre yüzde 88 arttı

07 Ocak 2022, Cuma 11:52
Türkiye'de, aralık ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 11, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar aralık ayı yağış ortalaması 75,7 milimetre olarak ölçüldü. Önceki yıl aralık ayında 44,7, geçen yıl ise 84,2 milimetre yağış düştü.

Buna göre aralık yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 11, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artış gösterdi.

Aralıkta yağışlar kıyı Ege, Batı Karadeniz sahil kesimi, Orta Akdeniz, Antalya’nın batısı, İstanbul çevreleri hariç Trakya’nın tamamı, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Giresun, Tunceli, Muş ve Hakkari çevrelerinde normaline göre yüzde 20’den fazla artarken, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 60'tan fazla azaldı.

Yağışlı gün sayısı Türkiye geneli aralık ayı normali 11,7 gün iken, Batı Karadeniz, Marmara, Denizli ve Burdur çevreleri hariç tüm Ege, Kahramanmaraş, Giresun, Samsun çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Antalya, Muğla, Ağrı ve Kahramanmaraş çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

Aralıkta en çok Muğla'da, en az Iğdır'da yağmur yağdı

Aralık ayında en fazla yağış 263,2 milimetre ile Muğla'da ölçüldü. Muğla'yı 228,8 milimetre ile Antalya, 186,4 milimetre ile İzmir ve 180 milimetre ile Aydın takip etti.

Aralıkta en az yağış 17,1 milimetre ile Iğdır'da kaydedildi.

Aralık ayında uzun yıllara ortalamasına göre yağışlar 49 ilde artarken, 32 ilde azaldı. Yağışlar önceki yılın aynı dönemine göre ise sadece 5 ilde azaldı.

Önceki yıla göre yağışlar tüm bölgelerde arttı.

Bölge geneli yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde normali civarında, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 38 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.

AA

Etiketler: aralık, yağış
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