Ardahan ile Kars'ta termometreler -8 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah yer yer sis ve pus görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 8, Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzincan'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 16, Erzincan ve Iğdır'da 12, Erzurum'da 11, Ağrı'da 10, Kars'ta 9 ve Ardahan'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.