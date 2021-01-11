Artvin - Ardahan karayolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelan sonucu Artvin-Ardahan Devlet Karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Soğuk Mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının kara yoluna düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kara yolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun trafiğe açılması için karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Heyelanda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. AA

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