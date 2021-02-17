ASM’ler tıklım tıklım

Sağlık Bakanlığı tarafından mhrs randevu sistemi üzerinden Aile Sağlık Merkezlerine (ASM) verilen randevular “10 dakikada bir” olarak yeniden düzenlenince ASM’ler doldu taştı.

Çoğu fizikî olarak yetersiz olan, bekleme salonu dahi olmayan ASM’lerde aşı olmak isteyenler kalabalık ve kuyruklar oluşturdu. 10 dakikada bir aşılama yapmayı zorlaştıran bir diğer konuda ASM’lerde bu aşılamaları yapabilecek yeterli sağlık çalışanı olmamasıydı. Eksik kadro sebebiyle ASM’ler hızlı şekilde aşılama yapamadığı için bekleme süreleri uzadı. Ankara - Ahmet Terzi

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