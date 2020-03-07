Avcılara ‘sezon bitti’ ikazı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Resul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, av sezonunun 1 Mart itibarıyla ülke genelinde kapandığını, sezon dışında avlanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Avın kapanış tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamıştır. Avın açılacağı ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasak olup, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüklerimizce yasal işlem uygulanacaktır” AA

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