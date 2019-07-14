Ayder, örnek bir turizm merkezi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder bölgesinde planlara uymayan 50 yapının yıkılacağını açıklayarak, “Ayder’imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder bölgesi genelinde imar barışına uymayan kaçak yapıların tesbitlerini yaptıklarını belirterek, “Tesbitlerimizde imar barışına, bölgedeki plan koşullarına uymayan 50 yapı var. Bu yapıların yıkımlarını yaparak, Ayder’imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz” dedi.

Kurum, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize’de, bir otelde düzenlenen “İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı”na katıldı. Toplantının ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra alan incelemesi yapmak üzere Ayder Yaylası’na geçti.

Yaylada incelemelerde bulunan Kurum, bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, bazı işletmecilerin salıncakların kaldırılmaması talebi üzerine, “Cumhurbaşkanımız ‘Ayder’i dünyanın en güzel yeri yapın’ diyor. Biz de sizleri incitmeden, kırmadan ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte el birliğiyle yapacağız” ifadesini kullandı. “Ayder Bilgilendirme Programı” toplantısı da düzenleyen Kurum, toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder Çevre Düzenlemesi projelerine ilişkin süreçlerin ilerleme safhasını istişare ettiklerini söyledi. Rize’de yaklaşık 500 binanın taşınacağını aktaran Kurum, vatandaşların rızası çerçevesinde iklim değişikliğinin etkisiyle can ve mal güvenliği risk altında olan binaların taşınma sürecini gerçekleştireceklerini dile getirdi. “Bu yıl itibarıyla temel atarak, etaplar halinde 2023 yılına kadar tüm sahil güzergâhı üzerindeki riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız.” diyen Kurum, buna ilişkin hem Salarha hem de Yağlıtaş bölgesinde rezerv konutlar üreteceklerini ifade etti.

“Salıncaklarımızı ağustos sonu itibarıyla bölgeden taşımış olacağız”

Ayder’de kaplıca otel olarak bilinen alana da hem kaplıca termal tesisini yenileyerek hem de turizmi canlandıracak, istihdamı arttıracak yeri geldiğinde kongre yapılabilecek önemli bir tesis kazandıracakları projeyi de başlatacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: “Onun da yine bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanı da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakip de burada salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedellerinin dışında kira yardımı yapmak suretiyle salıncaklarımızı Ağustos ayı sonu itibarıyla bu bölgeden taşımış olacağız. Ayder’imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla kaldırımıyla yoluyla aydınlatma direğiyle yürüyüş yollarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz.”