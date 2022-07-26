Aydın - Söke'deki yangın tamamen kontrol altına alındı

Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gece görüşlü 3 helikopterin de desteğiyle devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla 11 uçak ve 18 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sabah saat 08.00 civarında yangının "kısmen" kontrol altına alındığını bildirdi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın saat 09.30 sıralarında, tamamen kontrol altına alındı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk incelemeye göre 50 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirmişti. AA

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