Ayvalık'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 7 kişi öldü, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi de aranıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi. Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı. Teknedeki düzensiz göçmenlerden 2'si kadın, 5'i çocuk 7 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 148

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.