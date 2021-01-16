Balıkesir'de 284 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor

Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle 284 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde kar nedeniyle 284 mahalle yolu ulaşıma kapandı. İstanbul-İzmir otoyolunun Savaştepe ve Susurluk gişeleri arasında da kar yağışı sürüyor. Güzergahta trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ekiplerce, yol temizleme çalışması gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe yollarında karayolları ekipleri, mahalle yollarında da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder, çekici, tuzlama araçlarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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