Balıkesir kıyılarında da görülmeye devam ediyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası), Balıkesir'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.

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