Balıkesir kıyılarında da görülmeye devam ediyor

Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj (deniz salyası) tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.
Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.
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AA
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