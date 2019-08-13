Balıkesir ve Kütahya'nın ardından şimdi de Eskişehir'de orman yangını!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale ediliyor.
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İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle alevlere müdahale edildiğini bildirdi.
Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
AA