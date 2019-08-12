Millî servetimiz kul oluyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, her yıl ortalama 10 bin hektarın üzerinde orman varlığının yangınlarda kül olduğunu hatırlatarak, yangın mücadelesindeki işçi sayısının artırılmasını istedi.

Aslan, “1988-2018 yıları arasındaki 31 yıllık sürede, toplam 313 bin 499 hektar orman varlığımız yanıp kül oldu. Her yıl çıkan 2.500-3.500 civarındaki yangınlarda, ortalama 10.112 hektar orman varlığımız kül olmaktadır” dedi. Aslan, ülkemiz ormanlarından yıllık 4 milyon metreküp tomruk, 5.3 milyon metreküp sanayi odunu ve 7 milyon ster yakacak odun olmak üzere, toplamda 20 milyon metreküpe yakın odun ürünü sağlandığını; buna karşılık her yıl ortalama 20 milyon metreküp orman varlığının yangınlarda yok olduğunu ve bunun büyük bir millî servet kaybı anlamına geldiğini bildirdi. AHMET TERZİ - ANKARA

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