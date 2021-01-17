Basın kartı ayrımcılığı sürüyor

İktidar, gazeteciler arasında başlattığı ayrımcılığını ısrarla sürdürüyor.

Daha önce Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen “basın kartları,” sistemin değişmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlı “İletişim Başkanlığı” tarafından verilmeye başlandı. İletişim Başkanlığı ise, yürürlükteki yönetmelikleri dikkate almayarak, keyfi kriterler uygulamak suretiyle hak edenlere de ‘basın kartı’ vermemeye başladı. Ayrıca 25 yıl boyunca ‘basın kartı’ taşıyanların ‘sürekli basın kartı’ taşımaya hak kazandığı ifade edilerek, İletişim Başkanlığı’nın bu konuda da çifte standart uyguladığı ve kazanılmış hakları dikkate almadığı belirtildi.

Çok sayıda gazeteci hak ettiği halde basın kartını alamazken, bazı gazetecilerin de ‘sürekli basın kartları’ yenilenmeyerek mağduriyete sebep olunuyor. Hatırlanacağı üzere basın kartı mağdurları daha önce de TBMM’de gündeme taşınmasına rağmen henüz çözüm bulunabilmiş değil. Mağdur olan gazeteciler keyfi uygulamanın sona ermesi için mahkeme yoluna başvuracaklarını açıkladılar.