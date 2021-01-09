'Basın kartını da baskı aracı yaptılar'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir taraftan ekonomik sorunlar, diğer yanda iktidarın baskıları nedeniyle, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Gürer, “Gecesini gündüzüne katıp, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sunan, bürokrasiyle vatandaş arasında bir köprü görevi üstlenen ve bu özellikleriyle bir anlamda kamu görevi yapan gazeteciler, ekonomik sorunlar ve politik baskılar nedeniyle ya görevlerini tam olarak yapamaz duruma getiriliyor ya da tamamen mesleği bırakmak zorunda kalıyor. Her şeye rağmen gerçeğin peşinde koşan, halka hızlı ve tarafsız haber ulaştıran gazeteciler ise bu özelliklerinden dolayı AKP iktidarı tarafından üzerlerine yüklenen farklı yaftalarla cezaevi kıskacıyla karşı karşıya bırakılıyor ya da ağır yaptırımlar altında kalıyor. Hakkı olan, hakkettiği basın kartı dahi iktidarın keyfiliği ile bir baskı yoluna dönüştürülüyor” dedi.

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