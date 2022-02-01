Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bu akşam başlayacak yağışların perşembe akşamı etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen yağışlar bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

Yağışların Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile özellikle Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.