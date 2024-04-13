Bayram tatili dönüşü zehir olmasın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Bayram tatili dönüşünde yola çıkacak olan vatandaşlara ikazda bulundu.

Palandöken “6 Nisan’da başlayan 9 günlük bayram tatili henüz daha bitmeden 3600’ü aşkın trafik kazası yaşandı, bu kazalarda 56 vatandaşımızı kaybettik ve 5625 kişi de yaralandı. Bu rakamlara yaralı olarak hastanelere kaldırılan ve hayatını kaybedenler dahil değil. Direksiyon başına geçen her bir vatandaşımız şehirlerarası karayollarında olası trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak dönüşleri son güne bırakmamalı. Trafik kurallarına mutlaka uyulmalı. Her yıl olduğu gibi kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı. Hiçbir bahaneye sığınmadan emniyet kemeri muhakkak takılmalı. Trafikte cep telefonları kullanılmamalı. Aksi takdirde bayram bilançosu yine ağır olacak” dedi.

İlk 6 günde 58 vatandaşımız vefat etti

Uzun bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkati çeken Palandöken, “Bayram tatilinin 6’ıncı gününde günlük ortalama olarak 600 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda maalesef 56 vatandaşımızı kaybettik. Bayramdan önce yola çıkacak olan vatandaşlarımıza uyarıda bulunmuştuk. Şimdi dönüşlerin gerçekleştiği günlerde uyarıları yinelemek gerekirse özellikle tatil yorgunluğu ile birlikte direksiyon başına geçecek olan vatandaşlarımız hız limitlerine uymalı, kör noktaları gözden kaçırmamalı. Eve 1-2 saat daha erken varmak için ailemizi ve sevdiklerimizi gözü yollarda bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

Ankara - Erhan Akkaya