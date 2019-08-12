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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bir orman yangını da Marmara Adası ile Burgazada'da çıktı!

12 Ağustos 2019, Pazartesi 17:46
Balıkesir'in Marmara Adası Mestanağa mevkisi ve Dursunbey ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi ile Burgazada'da orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı. 

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.

Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, yaptığı açıklamada, yangının Alaçam Mahallesi'ne sıçrama durumunun olmadığını söyledi. 

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yerleşim yeri ile orman arasında koruma alanı açtığını ifade eden Bahçıvan, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karaçam ormanları olduğu için ağaçların kabuk atma durumu oluyor. İnşallah akşama kadar kontrol altına alınır. Helikopterler söndürme çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Burgazada'da yangın

Burgazada'da da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi.

İtfaiye ekipleri gemiyle sevk edildi

Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Vatandaşlar bidonlarla su taşıdı

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

Etiketler: orman yangını
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