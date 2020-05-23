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23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan bağış miktarı açıklandı

23 Mayıs 2020, Cumartesi 11:12
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 lira toplandığını açıklayan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 SMS attığını kaydetti.

AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz, kampanya, bağış
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