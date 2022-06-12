"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Bolu'da yağmur duası vakti

12 Haziran 2022, Pazar 18:09
Bolu'nun bazı köylerinde havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Merkeze bağlı Sazakşeyhler, Yuva, Çanakçılar ve Sazakkınık köyünde oturanlar, ilkbaharda bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapmaya karar verdi.

 

İlk başta dua okuyarak köylerinin çevresini dolaşan vatandaşlar, daha sonra Sazakşeyhler köyü girişindeki mezarlıkta yazın bol yağışlı geçmesi için köy imamı eşliğinde yağmur duası yaptı.

Köylüler, kentin bazı yerlerinde aralıklarla süren sağanak için de şükür duası gerçekleştirdi.

***

YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

Devamını okumak için tıklayınız:

Yağmur duâsı ve namazı

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkinci elde artış sürer

    Çocuk işçiliği ahlaki bir mesele

    Beştepe oligarkları için yolun sonu göründü

    Seçim kararı alsın, adayımızı açıklayalım

    Şehitlerimiz dualarla uğurlandı

    Yaz tatili 17 Haziran'da başlıyor

    AFAD'dan sesli uyarı mesajı

    Bolu'da yağmur duası vakti

    Halkla helalleşecek, çetelerle hesaplaşacağız

    Basına baskıyı kabul etmeyiz

    9 bin 278 araç PTS ile tesbit edildi

    Rusya: Ukrayna’da ABD'nin verdiği ekipmanları imha ettik

    İran ile BM arasında nükleer görüşme

    Fransa'da genel seçim heyecanı

    Ankara’daki sağanakta bir kişi öldü

    "Orta sınıf yok oluyor"

    "GES de işe yaramadı"

    NURLU BULUŞMALAR

    "Erken seçim olmadan aday olamaz"

    "Tarım krizi kapıda"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BAĞNAZ TEPKİLERE EN İYİ CEVAP: Risale-i Nur Külliyatı kampanyasına devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan’ın dili sür(ç)ttü
    Ahmet BATTAL

    Tümden gelim güme gidim!
    Mehmet KARA

    Çarklar kimin için dönüyor?
    Feyzullah ERGÜN

    Abdestin tıbbî hikmetleri (2)
    Hediye Ballıkaya

    Çocuklar, yaramaz değildir!
    Risale-i Nur'dan

    Gençleri ve kadınları ifsat eden komiteler var!
    Faruk ÇAKIR

    Hal ve gidiş nasıl?
    Süleyman ALIÇ

    KERVAN GİDİYOR KARDEŞ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.