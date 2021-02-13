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13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Bolu Dağı güzergahına dikkat!

13 Şubat 2021, Cumartesi 11:24
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgede iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Yeşilköy, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

 

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, yağış nedeniyle dikkatli ilerliyor.

Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten Karayolları ekipleri, yolun sürekli açık kalmasını sağlıyor.

Sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampaları, Şifalısu ve Tepe köyü mevkilerinde de kar yağışı aralıklarla sürerken Bolu ve Düzce kent merkezlerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde bölgede yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

AA

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