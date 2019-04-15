Bu şekilde kurtuldu!

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bariyerlere saplanan otomobil, yaklaşık 400 metrelik uçuruma düşmekten bu vesileyle kurtuldu.

Karaman'da Ersin Koz yönetimindeki 06 GYM 04 plakalı otomobil, Ermenek-Güneyyurt kara yolunun 8. kilometresinde bariyerlere çarptı. Bariyerlere takılı kalan otomobil, yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü Ersin Koz, Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA

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