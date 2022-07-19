Bursa’da mezunlar pikniği

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından organize edilen Bursa mezunları ve aile pikniği Uludağ Tuzaklı Köyünde coşkulu katılımla gerçekleştirildi.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Bursa Yeni Asya Derneği üyelerinin 1976 yılından beri geleneksel hale gelen; Bursa mezunları aile pikniği bu yıl da Uludağ Tuzaklı Köyü piknik alanında gerçekleşti. Bursa pikniğine; hem Bursa’dan hem de çevre il ve ilçelerden çok sayıda Yeni Asya Gazetesi okuyucusu ve mezunu, aileleri ile birlikte katıldı. Piknik toplantısında Ramazan Oruç, Rifat Okyay, M.Ali Kaya ve Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu sırayla Risale-i Nur dersi yaptılar. Ders aralarında misafirlere çay, yemek ve meyve ikramları yapıldı. Piknik genel olarak erkek, kadın ve çocuk katılımcıların ayrı ayrı çoşkusu, hasret gidermesi şeklinde samimi bir hava içerisinde gerçekleşti.

Yazarlar kitaplarını imzaladı

Piknik alanında Bursa Yeni Asya Neşriyat temsiciliği de Yeni Asya Gazetesi ve Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını sergileyerek pikniğe katılan yazarlara kitaplarını imzalama imkânı sağladı. Program akışı içerisinde yapılan ders ve sohbetlerden sonra katılan misafirler kendilerini tanıtarak hatıralarını anlattılar. Piknik toplantısına Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Güneş, Nejat Eren ve Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz de iştirak ederek kendilerine sorulan sorulara cevaplar verdiler. Bursa Yeni Asya Derneğinin organize ettiği piknik programı sonlanırken, misafirler vedalaşarak Bursa Uludağ Tuzaklı köyü piknik alanından ayrılmaya başladılar.

VERİMLİ DERSLER YAPILDI

Bursa’da çok sayıda davetlinin iştirak ettiği piknik toplantısında Ramazan Oruç, Rifat Okyay, M.Ali Kaya ve Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu sırayla Risale-i Nur dersi yaptılar.