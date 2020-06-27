"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bursa'daki selde vefat eden Derya Bilen, Bingöl'de defnedildi

27 Haziran 2020, Cumartesi 09:00
Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak vefat eden Derya Bilen'in cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Derya Bilen'in Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesine getirilen cenazesi, burada yıkandı.

Akraba ve yakınlarının yoğun katılımıyla Bilen'in cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Ardından cenaze, belediyeye ait araçla Yenişehir Havaalanı'na götürüldü.

Burada kargo uçağına konulan naaş, Bilen'in akrabalarıyla memleketi Bingöl'e gönderildi.

Bilen'in sabaha doğru Bingöl'e ulaşan cenazesi, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Bursa'nın Kastel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu. Derya Bilen ise sele kapılarak kaybolmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ne yapmalı?

    YKS'nin ilk oturumu sona erdi

    40 gün yoğun bakımda kalan 35 yaşındaki Türköz'den yaşıtlarına çağrı

    Gençlere 'unutkanlık' uyarıları!

    'Ormanda bile kanun var bunlarda yok'

    Yaz Kur'an kursları heyecanı uzaktan eğitimle başlıyor

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Bursa'daki selde vefat eden Derya Bilen, Bingöl'de defnedildi

    Dünyada son 24 saat

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    İnsan haklarındaki erozyon endişe verici

    Ege Denizi'nde deprem

    Esnaf zor durumda

    Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

    Aşı çıkmadan rahatlama yok

    Beşiktaş, Konyaspor'u 3 golle geçti

    ABD'deki salgın bilançosu daha da ağırlaşıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan değişim
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz adımlar ters teper
    Cevher İLHAN

    Peki o tweetler ne olacak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Susarak konuşmak
    Ahmet BATTAL

    Devlet hepsine sahip çıksa
    Nurenda Yaşar Coşkun

    İsm-i Kuddüs ve bilinçaltı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Sabah kalktığında
    Genel

    Salgın bahanesiyle demokrasi engelleniyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.