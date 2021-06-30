İzmir’de üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrencilerin kredi ve burslarının kesilmesini protesto etmek için basın açıklaması düzenledi.

Alsancak İskelesi önünde düzenlenen açıklamaya çok sayıda öğrenci katılırken, açıklamada “Kayyum rektöre karşı üniversiteyi savunmak suç değildir, kredi burslarımız geri verilsin” yazılı pankart taşındı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, 1 Ocak tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin, KYK burs ve kredilerinin bu ekonomik kriz ortamında birden kesildiğini belirtti. Gazete Duvar’ın haberine göre, kredi ve bursların kesilmesinin gerekçesinin de öğrencilerin “olaylara” karışması olduğunu belirten öğrenciler, şunları kaydetti: “Melih Bulu ve siyasi iktidar, tüpçünün hortumladığı Ziraat Bankası’nı da peşine takarak öğrencileri açlıkla terbiye etmeye çalışıyor.”

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