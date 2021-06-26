AFAD, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, saat 21.28 sıralarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 21.28 sıralarında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyururken, gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı. Bilim Akademisi Üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür ise Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21.28’de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yaptığı değerlendirmede, “Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge” dedi.

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