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17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Çağrı merkezlerinde risk

17 Mart 2020, Salı 19:25
Koronavirüsün etkili olduğu bugünlerde hijyenik olmayan şartlarda çalışmak zorunda kalan birçok çağrı merkezi çalışanları yetkililerden çözüm bekliyor.

Çin’de başlayıp bütün dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) toplumsal hayatta önemli değişimlerin yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye’de de çeşitli tedbirler ardarda alınırken yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı çağrı merkezlerinde ise durum parlak değil. Gazeteduvar’ın haberine göre birçok çağrı merkezi çalışanı hijyenik olmayan şartlarda ve birbirleri ile çok yakın mesafede çalışmak zorunda bırakılıyor. Çağrı merkezi çalışanlarının verdiği bilgilere göre birçok lokasyonda hiçbir tedbir alınmıyor. Çalışanlar, sağlıksız şartlar dolayısıyla ailelerinin de risk altına girdiğini belirterek yetkililerden âcil çözüm bekliyor.

‘ÇALIŞMA ORTAMLARI DEZENFEKTE EDİLMİYOR’

Özellikle farklı illerde büroları bulunan Merkezi Hastaneler Randevu Sistemi (MHRS- Alo 182) olarak bilinen çağrı merkezlerinde binlerce kişi çalışıyor. Aldığımız bilgilere göre korona virüsünün bu kadar etkili olduğu bugünlerde bile birçok MHRS ofisinde sabun, peçete gibi temel temizlik malzemeleri bile bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan MHRS ofisleri Edirne, Bitlis, Bingöl, Adıyaman, Rize, Erzurum, Samsun, Erzincan, Van gibi illerde hizmet veriyor. Alo 182 ofislerinde vardiyalı olarak binlerce kişi çalışıyor. Bir çalışan hijyen yönünden büyük sıkıntılar olduğunu belirterek yetkililerin seslerini duymasını istiyor. İşlerini kaybetme kaygısıyla isimlerini vermek istemeyen MHRS çalışanları yaptıkları iş itibarıyla gerekli şartlar sağlansa evden de çalışabileceklerini söylüyor. Bir an önce uzaktan çalışma konusunda karar alınmasını talep eden çalışanlar riskli ofis ortamından bir an önce kurtulmak istediklerini dile getiriyorlar.

Etiketler: çağrı merkezi, risk
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