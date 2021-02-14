Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun kar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji'nin günler önce Çanakkale için yaptığı uyarının ardından kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi de düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

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