Çatalca'da minibüs devrildi: 12'si ağır 23 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Çatalca'da Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. AA

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