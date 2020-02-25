‘Cennette görüşürüz’

Elazığ’da yaşanan depremde enkaz altında kalarak vefat eden 8 yaşındaki Muhammed Salih Civelek’in sınıf arkadaşları, Muhammed hakkındaki düşüncelerini paylaştılar: "Keşke ölmeseydi. Cennete gidersek onunla orada görüşürüz."

Elazığ’da 24 Ocak’ta 6,8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazı altında kalarak, annesi Ayşe (46) ile vefat eden Muhammed Salih’in, Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu’ndaki sınıf arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor. Muhammed Salih’i kaybetmenin acısıyla ilk derse giren arkadaşları, ondan geriye kalan fotoğrafının yer aldığı sırasına çiçek bıraktı.

“Her çocuk bir çiçektir”

Depremde vefat eden Muhammed Salih’in sınıf öğretmeni Ahmet Çelik ise çok başarılı bir öğrencisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Muhammed Salih’in örnek bir öğrenci olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu: “Her çocuk bir çiçektir, sınıflar çiçek bahçesidir. Her çiçeğin yapısı, rengi, kokusu farklı özellikler gösterir. Salih daha ilk günden itibaren bu farkındalığı sınıfımızda oluşturdu. Gelen veliler ilk günlerde ‘Salih hangisidir’ diye tanımaya çalıştılar. Arkadaşları Salih’le oturmak için gelip benden sürekli istekte bulunuyorlardı. Salih başarının yanında her açıdan örnek olabilecek bir öğrencimizdi. Allah böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın, şehit oldu.”

“Onu çok seviyordum”

Muhammed Salih’in sınıf arkadaşı Tuğrul Perilioğlu, okula sevinçle geldiğini ancak aldıkları haberle büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, “Sınavlarda birinci olurdu. Beraber okul okumak istiyordum, beraber üniversiteye gitmek istiyordum. Bu haber bizim için çok ağır geldi. Sınıfa yeni girdik, ama en sevdiğim arkadaşım ölmüş. Bu çok kötü bir haber, onu çok seviyordum” diye konuştu. Öğrencilerden Hamza Fırat, Muhammed Salih’i hiç unutmayacaklarını dile getirerek, “Duyduğumda çok üzüldüm, keşke ölmeseydi. Cennete gidersek onunla orada görüşürüz. Arkadaşımızı kaybettik, onun için Fatiha okuyoruz. Çok üzüldük” dedi.