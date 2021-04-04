Cezaevindeki artık yemekler sokak hayvanlarına veriliyor

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şahin, “Yemeklerden arta kalanlar kimi zaman kurum olarak kimi zaman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.” dedi.

Bir El Bin Nefes Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, yönetim kurulu üyesi Fitnat Şebnem Dağ ve cezaevi çalışanları, kurumdan artan yemeklerle her gün çok sayıda sokak köpeğini besliyor.

Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin, sokak hayvanlarının da insanlar gibi barınma, yiyecek ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Özellikle Kovid-19 sürecinde sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının giderilmesinin bütün insanlığın sorumluluğu olduğunu anlatan Şahin, kurum olarak bunu görev bilip üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Cezaevinde arta kalan yemeklerin çöpe atılmak yerine yüzlerce sokak hayvanına yiyecek olarak geri döndüğünü vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

“Kurumumuz bünyesinde hükümlü, tutuklu ve personel için günlük 1000 kişilik yemek yapılıyor. Bu yemeklerden arta kalanlar kimi zaman kurum olarak kimi zaman sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor. Bu kutsal amaç için bizimle birlikte olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Edirne Ceza İnfaz Kurumu olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması yönünde elimizden gelen desteği vereceğiz”

