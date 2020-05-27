CHP’li üyeye Erdoğan’a hakaretten gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP’li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga’nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Koyurga’nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret muhtevalı sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulu- nulmuştu. AA

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