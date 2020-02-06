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6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Çığ üstüne çığ

06 Şubat 2020, Perşembe 01:44
Salı günü 5 kişinin vefat ettiği çığ felaketinde, kayıpları arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yürekleri yakan afet sebebiyle Bahçesaray'da 33 kişinin vefat ettiği, 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

Korku dolu anları anlattılar

AFAD: Bahçesaray'da 33 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine düşen, 5 kişinin vefat ettiği çığ felâketinde, çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 26 kişinin öldüğünü açıkladı. 4 Şubat 2020 Salı günü akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci bir çığ daha meydana geldi.

SOYLU: 8 JANDARMA, 3 KORUCU CAN VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün (5 Şubat Çarşamba) ikinci çığın düşmesinin ardından 8 jandarma, 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu söyledi.

25 KİŞİ KURTARILDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişinin kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, “Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi” dedi. Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, “Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Kurtarmaya giden ekipler çığ altında kaldı

Yaşanan ikinci çığ felâketinde kurtarma faaliyeti yürüten ekipler araçları ile birlikte kar altında kaldı. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkânlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Kurtarma çalışmasına AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin yanı sıra çevre köylerden yurttaşlar da katılmıştı.

Etiketler: çığ
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