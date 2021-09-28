Çıldır Gölü'nde su seviyesi düştü

Çıldır Gölü'nün su seviyesinde yağışların azalması nedeniyle düşüş yaşandı.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Eskimo usulü balık avcılığının yanı sıra atlı kızakla gezintiyle öne çıkan Çıldır Gölü'nde su seviyesi, bu yıl yağışların az olmasının etkisiyle düştü. Bunun sonucunda, kıya kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, gölün suyundaki kısmi çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

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