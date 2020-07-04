"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çorum'da 'aslan' arama çalışmaları sonlandırıldı

04 Temmuz 2020, Cumartesi 10:57
Çorum kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yerleştirilen fotokapanlara çakal, tilki ve domuz görüntüleri yansıdı.

Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında, 9 Haziran'da aslan görüldüğü iddiası üzerine başlatılan çalışmalar sonlandırıldı.

Aslanın görüldüğü iddia edilen bölgeyi de kapsayan yaklaşık 8 hektarlık alanda araştırma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bölgede aslana ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide, avcılar tarafından yapılan çalışmada da aslana ait herhangi bir ize rastlanmazken, domuz, çakal ve tilki izleri tespit edildi.

Aslanın tespit edilmesi için bölgeye yerleştirilen 10 fotokapan da 3 hafta boyunca kayıt yaptı. Çeşitli aralıklarla kayıtları incelenen fotokapanlara sadece çakal, tilki ve yaban domuzlarının görüntüsünün yansıdığı görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bölgede aslana ait bir ize rastlanmadığını, böyle bir ihtimalin de söz konusu olmadığını dile getirerek, vatandaşların iddialarının araştırılması için gerçekleştirilen çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydetti.

Köy Muhtarı Hasan Durak ise bölgede yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

Olay

Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanını parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılmış, hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapanlar yerleştirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplam vaka sayısı 11 milyon 205 bini geçti

    Türkiye'den Mısır'a tepki

    Rusya'da ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi

    Kovid-19 bu şekilde görüntülendi

    MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu bilgilendirmesi

    Çorum'da 'aslan' arama çalışmaları sonlandırıldı

    Lunaparklar ve tematik parklar da açılıyor

    Brezilya, Meksika ve Hindistan'da tablo günden güne ağırlaşıyor

    Hakkari'de de maske takmak artık zorunlu

    Sakarya'da hasar ortaya çıktı

    Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

    Bu ihmalin sorumlusu kim?

    Esnaf ayakta zor duruyor

    Tarımda lâfla peynir gemisi yürümüyor

    Çin’e yaptırım kararı TBMM’den çıkmalıydı

    Sosyal medyayı otoriter rejimler yasaklıyor

    Heykeller depoya

    Herkes örnek alsın

    "60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değerler ters-yüz edilince
    Faruk ÇAKIR

    Z kuşağı ve eğitim
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu, korkunç bir rakam değil mi?
    Cevher İLHAN

    “Müjde; zam yok!”muş…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ihmalin sorumlusu kim?
    Yasemin YAŞAR

    Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
    H. Muharrem OKUR

    “Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Hak etmeden gelen, hak ettiği ile gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.