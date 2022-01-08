Denizden gelen kül, sahilde birikti

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Kumbahçe ve İçmeler Mahallesi’nde akşam saatlerinde denizin renginin siyah olması ve içerisinde atık maddelerin bulunması, yurttaşlarda tedirginlik oluşturdu.

Birçok vatandaş, belediye ve sağlık birimlerinden yardım istedi. Kumbahçe, Paşatarlası ve İçmeler koylarında yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi siyah rengi büründü. Çevre ve İklim Aktivisti Samet Çetin, “Denizin aniden karardığını görünce, yaptığımız araştırmada suyun kaynağını bulduk. Geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan orman yangınlarının bulunduğu yerdeki küller ve yanmış dal parçaları atıklar bugün yağan aşırı yağmurla birlikte dereler aracılığı ile denize kadar ulaştı. Küresel ısınma ve yangınların getirdiği felâketlerin asırlarca ortadan kalkmayacağını vurgularken işte bunları anlatmak istiyorduk.” diye konuştu. Muğla - anka

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