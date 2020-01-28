Deprem araştırma önergesi Meclis'te reddedildi

HDP’nin olası bir depremde meydana gelebilecek hasarların önlenebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önergesi, AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Geçmişte yaşanan ve neticesi son derece ağır olan büyük depremler ve son olarak Elazığ’da yaşanan ve büyüklüğü son olarak 7.0 olarak açıklanan deprem acı gerçekleri bir kez daha ortaya çıkarmış olup olası depremlerde yurttaşların en az hasarla durumu atlatabilmeleri, can kayıplarının engellenmesi ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi için acil bir çalışma yürütülmesi elzemdir.”

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, depremle ilgili komisyon kurulması istemi AKP'li ve MHP’li vekillerin oyuyla reddedildi.