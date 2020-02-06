Deprem bölgesinde okulların tatil süresi uzatıldı

Yaşanan deprem sonrası Elazığ'da kent genelinde, Malatya'da ise Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okulların tatil süresi uzatıldı.

Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiğini bildirdi. Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 10 Şubat'a kadar ara verilmişti. Malatya Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı. Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerindeki okullarda eğitime ara verilmesi süresinin 17 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitime 10 Şubat'ta başlanacağı kaydedildi. AA

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