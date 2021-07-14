Dere yataklarının ıslahı şart

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, sivrisinek vak’alarının azaltılması için dere yataklarının ıslah edilmesinin, yağmurlardan sonra su drenajlarının sağlanmasının ve mevcut olan birikintilerin ilâçlanmasının âcil tedbirler arasında olduğunu bildirdi.

Sönmezoğlu, “Bu sene çok daha farklı sivrisineklerle karşılaştı insanlar ve bunların her zaman alışık oldukları sivrisinek olmadığını da fark ediyorlar. Daha iri, çizgili ve çok can yakan sivrisinekler. Ortaya çıkan sivrisinek ısırıkları alışık olduğumuz minik kızarıklıklardan daha farklı. Daha geniş, sıcak, ağrılı, çok yoğun kaşıntılı ve o kaşıntı nedeniyle vücutta yaralar oluşuyor. Onun üzerine bakteriler eklenip ikincil yaralarla çok daha dehşetli bir görünüm ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yıl biraz farklılık var.” ifadelerini kullandı. AA

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