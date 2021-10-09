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9 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Diyanet siyaset yapmasın'

09 Ekim 2021, Cumartesi 15:14
Metropoll’ün anketine göre, halkın yüzde 85’i, siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylamıyor.

Bu oran, AKP seçmeninde ise yüzde 75 olarak ölçüldü. Metropoll Araştırma’nın Eylül ayında yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketinde, “dinin siyasette kullanılması” konusu da ele alındı.

Ankete katılanlara, “Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız” diye soruldu  Seçmenin yüzde 13,1’i onayladığını söylerken, yüzde 85,1’i ise onaylamadığını söyledi. Fikrim olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 1,8 oldu. Cevaplar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AKP seçmeninin yüzde 75’lik, MHP seçmeninin yüzde 82’lik kesimi, dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi. Bu oran CHP’de yüzde 93’ü geçerken, İyi Parti ve HDP’de yüzde 89 oldu.

Etiketler: Diyanet, siyaset
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