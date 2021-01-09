"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Diyarbakır'da bir askerimiz şehit oldu

09 Ocak 2021, Cumartesi 19:15
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin şehit olduğunu iki askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, bir jandarma personelinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu, 2 jandarma personelinin ise yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu bölgede operasyonun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: Diyarbakır, asker, şehit
Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocukları bekleyen yeni tehlike: Kızamık

    Diyarbakır'da bir askerimiz şehit oldu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 181 ölüm daha

    DP ve SP’den yalanlama

    'Basın kartını da baskı aracı yaptılar'

    Kuraklık artarak sürecek

    Libya'da yeni bir toplu mezar bulundu

    Bartın'da oto yıkamaya sınırlama kararı

    'Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor'

    Endonezya'da yolcu uçağıyla irtibat kesildi

    İstanbul Valiliğinden 'sarı' uyarı

    2020, dünyada en sıcak ikinci yıl oldu

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 89 milyon 361 bini aştı

    İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler açıklandı

    Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

    Kutuplaşmaya çare bulalım

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın

    Küresel salgında son gelişmeler

    Londra'da 'acil durum' ilan edildi

    Sokak kısıtlaması başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindarlar ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Aç kapıyı, inşallah ben geldim!”
    Cevher İLHAN

    “Dinin siyasette istismarı”nın tükenişi
    H. Muharrem OKUR

    Korona virüsten neler kazandım?
    Ahmet BATTAL

    Keyfiyetten keyfiliğe geçiş ve YÖK
    Yasemin YAŞAR

    Siyasîleşen din dili ve dünyevîleşen gençlik
    Genel

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın
    Faruk ÇAKIR

    Amerika nereye?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.