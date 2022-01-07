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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

07 Ocak 2022, Cuma 10:32
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Ardahan'da 20, Kars'ta 17, Erzurum'da 12, Erzincan'da 9, Iğdır'da 7 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 3, Erzincan'da ise sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

AA

Etiketler: Doğu Anadolu
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