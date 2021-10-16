Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı ve Erzurum'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 12 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 24, Ağrı ve Erzurum'da 23, Kars'ta 20, Ardahan'da 19 derece olacak. AA

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